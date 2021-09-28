Матч "Зимней классики" НХЛ в 2022 году впервые запланирован на вечернее время

ТАСС, 28 сентября. Матч "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории запланирован на вечернее время. Об этом сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Встреча регулярного чемпионата между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" пройдет 1 января 2022 года на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота). Игра начнется в 19:00 по восточному времени (03:00 мск).

Команды должны были принять участие в "Зимней классике" в прошлом году, однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса, и мероприятие отменили.

В 2011 году матч "Зимней классики" между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" был перенесен с 13:00 на 20:00 по восточному времени из-за дождя.

"У нас будет возможность хорошо подготовиться к этому событию. Представители телевидения хотели, чтобы игра состоялась в прайм-тайм, чтобы они могли лучше подготовиться и осветить ее. Это будет здорово, будет очень приятно играть в свете прожекторов. Солнце не сможет помешать нам, как раньше", - сказал Беттмэн.

Встречи "Зимней классики" традиционно проводятся на открытом воздухе. Матч 2022 года станет 13-м в истории и 31-й игрой регулярного чемпионата, проведенной на открытом воздухе. "Миннесота" примет участие в игре "Зимней классики" впервые. "Сент-Луис" в 2017 году в аналогичной встрече играл с "Чикаго" и одержал победу со счетом 4:1.