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Жамнов назвал возможный срок его контракта с Федерацией хоккея России

На данный момент планируется заключить годичное соглашение

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) на данный момент планирует заключить годичный контракт с Алексеем Жамновым. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Во вторник экспертный совет федерации рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды.

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"На самом деле, очень много работы, - сказал Жамнов. - Соглашение [рассчитано] пока на год, но все еще в стадии обсуждения, я еще буду встречаться с федерацией, будем обговаривать все эти нюансы. Нужно определиться с помощниками, после этого начнем работать с тренерским штабом в едином направлении. Надо создать единую команду, и это зависит от каждого тренера".

По словам Жамнова, обсуждение на экспертном совете по кандидатуре главного тренера было долгим. "Как говорится, такое предложение бывает раз в жизни, поэтому понимаю всю ответственность, будем работать, - сказал он. - Вчера было совещание, на котором присутствовали уважаемые люди, олимпийские чемпионы. Обсуждалась каждая кандидатура, но я думаю, что о них неэтично говорить".

"Ты взвешиваешь "за" и "против" перед тем, как согласиться. Это большая ответственность - представлять страну на Олимпийских играх как тренер сборной. Тут надо, как говорится, работать и доказывать, и цель у нас одна - не участие, а победа. На Олимпийских играх будут все сильнейшие, нужно подготовиться очень серьезно", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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