Жамнов назвал возможный срок его контракта с Федерацией хоккея России

"На самом деле, очень много работы, - сказал Жамнов. - Соглашение [рассчитано] пока на год, но все еще в стадии обсуждения, я еще буду встречаться с федерацией, будем обговаривать все эти нюансы. Нужно определиться с помощниками, после этого начнем работать с тренерским штабом в едином направлении. Надо создать единую команду, и это зависит от каждого тренера".

По словам Жамнова, обсуждение на экспертном совете по кандидатуре главного тренера было долгим. "Как говорится, такое предложение бывает раз в жизни, поэтому понимаю всю ответственность, будем работать, - сказал он. - Вчера было совещание, на котором присутствовали уважаемые люди, олимпийские чемпионы. Обсуждалась каждая кандидатура, но я думаю, что о них неэтично говорить".

"Ты взвешиваешь "за" и "против" перед тем, как согласиться. Это большая ответственность - представлять страну на Олимпийских играх как тренер сборной. Тут надо, как говорится, работать и доказывать, и цель у нас одна - не участие, а победа. На Олимпийских играх будут все сильнейшие, нужно подготовиться очень серьезно", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.