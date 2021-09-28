Футболисты "Зенита" Оздоев и Караваев пропустят матч Лиги чемпионов с "Мальмё"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев пропустят матч "Зенита" в Лиге чемпионов по футболу против шведского "Мальмё". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Зенитом" и "Мальмё" пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:45 мск.

"Готовятся к игре все, кроме Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Что касается [Сердара] Азмуна, то посмотрим, как он поможет команде", - сказал Семак.

Тренер высказался о силе соперника. "В линии обороны игроки качественные, только один воспитанник, у других есть хорошая карьера за плечами. Команда пытается играть агрессивно и высоко, что иногда сказывается на статистике пропущенных и забитых мячей. Если выделить центр полузащиты, команда очень приличная", - отметил Семак.

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле уступил "Ювентусу" (0:3).