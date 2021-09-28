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Лига чемпионов

Семак: "Зенит" не испытывает давления из-за отсутствия побед в матчах Лиги чемпионов

Петербургский клуб не может победить в главном клубном европейском турнире на протяжении восьми встреч
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" не испытывает давления из-за того, что команда не может одержать победу в Лиге чемпионов по футболу на протяжении восьми матчей. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и шведским "Мальмё" пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 19:45 мск. В последний раз "Зенит" выигрывал в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 в матче против "Лиона" (2:0). Безвыиграшная серия составляет восемь матчей.

"Нет, не давит [отсутствие побед], мы готовимся к каждому матчу, - сказал Семак. - Каждая игра - новая история. Результаты говорят о нашей силе, нужно больше тренироваться и готовиться, делать то, что от нас зависит".

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