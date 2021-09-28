Семак: Дзюба и Азмун являются важными для "Зенита" футболистами, которые помогают команде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба являются важными для "Зенита" футболистами, которые помогают команде в каждом матче. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" сыграет против шведского "Мальмё" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 мск.

"Я думаю, что Артем и Сердар очень важные для нас игроки, - сказал Семак. - Есть матчи, которые играют вместе, есть игры, когда не играют вместе, в зависимости от состояния того или иного игрока. Это наши лучшие бомбардиры на протяжении последних лет. Мы не сомневаемся, что каждый из них поможет команде".

"Разноплановые игроки, касаемо своих сильных качеств, поэтому для тренерского штаба это хорошо. Есть некая вариативность, которую мы можем применить при подготовке к тому или иному матчу", - добавил Семак.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В нынешнем сезоне иранский нападающий провел 10 матчей в разных турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Дзюба является игроком "Зенита" с 2015 года. На счету 33-летнего россиянина три гола и пять результативных передач в 11 матчах текущего сезона.

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:3).