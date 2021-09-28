Песков прокомментировал рекомендацию назначить тренером сборной России по хоккею Жамнова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением тренера российской сборной по хоккею, выразил надежду, что ситуация в этом виде спорта в стране не станет хуже, чем в футболе.

Во вторник экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова. При этом ранее глава федерации Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Олег Знарок.

"Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", - сказал он журналистам. При этом он признал, что вопросы отечественного хоккея не входят в прерогативу Кремля, "хотя это очень популярный вид спорта и он любим главой государства".