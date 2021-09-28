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Сборные по хоккею

Песков прокомментировал рекомендацию назначить тренером сборной России по хоккею Жамнова

Пресс-секретарь президента России признал, что вопросы отечественного хоккея не входят в прерогативу Кремля, "хотя это очень популярный вид спорта и он любим главой государства"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением тренера российской сборной по хоккею, выразил надежду, что ситуация в этом виде спорта в стране не станет хуже, чем в футболе.

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Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить тренером сборной Жамнова

Во вторник экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова. При этом ранее глава федерации Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Олег Знарок.

"Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", - сказал он журналистам. При этом он признал, что вопросы отечественного хоккея не входят в прерогативу Кремля, "хотя это очень популярный вид спорта и он любим главой государства".

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Песков, Дмитрий Сергеевич
Сборные по хоккею
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