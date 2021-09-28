Фазель поделился мнением о целесообразности выступления сборной Китая на Олимпиаде

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF), бывший глава организации Рене Фазель не уверен, что сборной Китая нужно выступать на мужском олимпийском турнире. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее новый президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи с низким уровнем команды.

"Это действительно проблема. Я долгие годы, лет семь, пытался ее решить, но сперва Китай неохотно вкладывался в развитие, потом начал, но пандемия не пошла на пользу в этом плане, - сказал Фазель. - Не уверен, что китайской сборной это надо, хотя если спрашивать меня, то все время, что я возглавлял IIHF, я хотел, чтобы она сыграла на Олимпиаде. Но это сложное решение должны будут принять совет и новый президент".

Сборная Китая автоматически квалифицировалась на Олимпиаду 2022 года как принимающая страна, команда занимает 32-е место в мировом рейтинге, но с 2019 года не провела ни одного матча. Китайцы попали в группу А вместе с командами Германии, Канады и США. Тардиф сообщил, что в случае снятия сборной Китая с олимпийского турнира ее место займет команда Норвегии, которая имеет наивысшую позицию в мировом рейтинге (11-е место) среди команд, не прошедших квалификацию на Игры.

В связи с подготовкой сборной Китая к Олимпиаде большинство игроков команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" уедут на сборы национальной команды к 25 декабря, в связи с чем клубу придется фактически заново формировать состав на чемпионат КХЛ.