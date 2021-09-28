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Хоккей в России

Фазель рассказал, что готов работать с ФХР и КХЛ в качестве консультанта

По словам бывшего главы Международной федерации хоккея, ему еще предстоит обсудить детали сотрудничества с российской стороной
Рене Фазель Егор Алеев/ТАСС
Описание
Рене Фазель
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF), бывший глава организации Рене Фазель готов работать с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой, оказывая консультативные услуги. Об этом он рассказал ТАСС.

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Фазель, работавший на посту президента IIHF 27 лет, сложил свои полномочия на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Новым президентом IIHF был избран француз Люк Тардиф.

"Я еще не разговаривал конкретно, но я готов работать, я люблю Россию. Так как мне уже за 70 лет, о чем я порой забываю, речь идет скорее о консультативной позиции, но мне еще предстоит встретиться с несколькими людьми в России, обсудить детали, - сказал Фазель. - Я до декабря на контракте с IIHF и на следующей неделе встречусь с новым руководством, чтобы обеспечить оперативный и плавный переход власти. Но, говоря о работе с ФХР и КХЛ, я готов".

Теги
Фазель, РенеХоккей в России
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