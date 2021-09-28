Гонщик Квят может продолжить карьеру в "Формуле-E"

ТАСС, 28 сентября. Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е". Об этом сообщает портал The Race.

По информации портала, бывший пилот "Формулы-1" близок к заключению контракт с командой Dragon Penske. Менеджер Квята, который в настоящий момент является резервным пилотом команды "Формулы-1" "Альпин", Николя Тодт ведет активные переговоры с коллективом "Формулы-Е", окончательное решение может быть принято в ноябре.

Квяту 27 лет, он дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду "Ред Булл", после чего был отправлен обратно в "Торо Россо", откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство "Ред Булл" вернуло Квята в "Торо Россо", где он провел еще два сезона. Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1" и три подиума.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. С прошлого сезона соревнования имеют статус чемпионата мира.

Новый сезон "Формулы-Е" планируется начать в январе 2022 года этапом в Саудовской Аравии.