Первый после Олимпиады турнир с участием гимнасток Авериных пройдет с 3 по 5 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Турнир по художественной гимнастике с участием Арины и Дины Авериных пройдет в Москве с 3 по 5 октября. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

"С 3 по 5 октября в Москве пройдет турнир, - сказала Винер-Усманова. - Мы приглашаем посмотреть на наших девочек, выступавших на Олимпиаде: Арину, Дину и команду в групповых упражнениях. Это будут соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и Дина".

Как сообщили в пресс-службе ВФХГ, в турнире, который пройдет в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, также выступят ведущие гимнастки страны, которые не принимали участия в Олимпийских играх в Токио. На московский ковер выйдут чемпионка мира 2019 года Екатерина Селезнева и победительница первого юниорского мирового первенства Лала Крамаренко.

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. В групповых упражнениях российская команда завоевала серебро. Старт в Москве станет для сестер Авериных первым турниром после Олимпиады.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.