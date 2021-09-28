Фигурист Ерохов рассказал о возвращении на лед после трех переломов

ТАСС, 28 сентября. Российский фигурист Алексей Ерохов рад вернуться к соревнованиям после паузы на восстановление от трех переломов. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

На этапе Кубка России в Сызрани, проходившим с 22 по 26 сентября, Ерохов выиграл серебро с рекордной для себя суммой баллов (264,53). Сезоны-2018/19 и 2019/20 Ерохов пропустил из-за травм, выступив только на чемпионате России среди юниоров 2019 года и финале Кубка России 2020 года.

"Была в какой-то момент такая мысль (все бросить - прим. ТАСС), я уже думал, а нужно ли мне дальше кататься, - сказал Ерохов. - Но в 2019 году мне дали пригласительный на контрольные прокаты сборной в "Лужниках", я пришел, посмотрел. Меня это очень воодушевило, подумал - нет, пока не время заканчивать, я еще хочу бороться".

Ерохову 22 года, с 2011 по 2020 год он тренировался в группе Этери Тутберидзе, под руководством которой стал чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В июле 2020 года фигурист перешел в группу к Виктории Буцаевой.