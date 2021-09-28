Футболист "Тироля" Классен вошел в состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболист австрийского "Тироля" Леон Классен вызван в молодежную сборную России на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года против команд Северной Ирландии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч против сборной Северной Ирландии россияне проведут 8 октября на "Арене-Химки". Гостевая встреча с командой Литвы пройдет в Алитусе 12 октября.

Всего в список вошли 25 футболистов:

вратари - Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");

защитники - Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия);

полузащитники - Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов");

нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Владислав Яковлев (ЦСКА).

"Одна из главных задач молодежной сборной страны - подготовка кадров для национальной сборной, поэтому мы очень рады, что очередной наш молодой футболист Гамид Агаларов ("Уфа") получил вызов на ключевые матчи сборной России против Словении и Словакии, - сказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. - По сравнению с предыдущим сбором из новых футболистов к нам добавился стабильно играющий в основном составе австрийского "Тироля" Леон Классен, а также получающие игровую практику в чемпионате России Кирилл Фольмер, Иван Кузьмичев, Даниил Корнюшин и Владислав Яковлев. Тем самым мы еще раз подчеркиваем наши основные требования: двери молодежной сборной открыты для футболистов, проявляющих себя в условиях конкурентной среды в команде".

Сборная России выступает в группе C, после двух матчей в группе лидирует сборная Испании с шестью очками в активе. Команды России, Северной Ирландии, Мальты и Словакии набрали по 3 очка, литовские футболисты занимают последнее место, не набрав очков.