Шварцман рассказал, что "Феррари" изо всех сил пытается помочь ему попасть в "Формулу-1"

ТАСС, 28 сентября. "Феррари" изо всех сил старается помочь российскому пилоту Роберту Шварцману, который является членом академии команды, попасть в чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом 22-летний гонщик рассказал газете "Спорт-Экспресс".

"Феррари" мне очень сильно помогает, они в меня верят, - сказал Шварцман. - Я им очень благодарен за то, что мне позволили работать в команде "Формулы-1", проехать несколько тестов, что меня обучают. Они до сих пор стараются изо всех сил помочь мне попасть в "королевскую" серию".

"Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет шанс и что у них все получится. Они помогают мне ради того, чтобы я стал не просто гонщиком, а пилотом "Феррари" в "Формуле-1". Их цель - довести меня до их команды. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы это произошло", - добавил он.

Шварцман в 2019 году стал победителем серии "Формула-3". С прошлого сезона он выступает в "Формуле-2", в первом сезоне он занял в общем зачете четвертое место. После шести этапов текущего сезона россиянин располагается на третьем месте, отставая от лидера австралийца Оскара Пиастри на 43 очка.