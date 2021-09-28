Шварцман считает, что у него хорошие шансы на победу в сезоне "Формулы-2"

ТАСС, 28 сентября. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман верит, что может выиграть чемпионат "Формулы-2" в текущем сезоне. Комментарий гонщика приводит газета "Спорт-Экспресс".

За два этапа до финиша сезона Шварцман идет третьим в личном зачете, уступая лидеру австралийцу Оскару Пиастри 43 очка.

"Я верю в то, что у меня есть хорошие шансы взять титул, - сказал Шварцман. - Знаю, что я могу вернуться на вершину чемпионата, я это уже делал. Поэтому я буду стараться делать все возможное, чтобы вернуться в лидеры".

Пилот заявил, что на данный момент не думает о том, где продолжит карьеру, если в следующем сезоне у него не получится попасть в "Формулу-1". "Пока что очень рано об этом говорить, - сказал он. - У меня есть задача и цель закончить чемпионат в "Формуле-2". После окончания я уже буду думать, куда двигаться дальше".

Шварцман в 2019 году стал победителем серии "Формула-3". С прошлого сезона он выступает в "Формуле-2", в первом сезоне он занял в общем зачете четвертое место.