Совет IIHF в ноябре рассмотрит вопрос о выступлении сборной Китая на Олимпиаде

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в ноябре рассмотрит вопрос, связанный с выступлением мужской сборной Китая на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

Ранее новый президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству Франс Пресс, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая в домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Китайская команда автоматически квалифицировалась на Олимпиаду 2022 года как принимающая страна, она занимает 32-е место в мировом рейтинге, но с 2019 года не проводила ни одного матча.

"Обсуждения на эту тему были в рамках предыдущего совета IIHF, следующий совет в ноябре вернется к этому вопросу и получит обновленную информацию о ходе подготовки команды. Но на данный момент нет никаких изменений в статусе команды как участника олимпийского турнира", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущий президент IIHF Рене Фазель сказал, что был не уверен, насколько необходимо китайской команде участвовать в мужском олимпийском турнире. В связи с подготовкой сборной Китая к Олимпиаде большинство игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" уедут на сборы национальной команды к 25 декабря, в связи с чем клубу придется фактически заново формировать состав на чемпионат КХЛ.