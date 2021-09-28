Международная федерация гимнастики зарегистрировала авторский элемент Крамаренко

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко - пируэт с согнутой ногой. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Пируэту присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя, и 0,60 - из положения на полу.

Крамаренко 16 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.