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Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация гимнастики зарегистрировала авторский элемент Крамаренко

Пируэту с согнутой ногой присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя, и 0,60 - из положения на полу
Лала Крамаренко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Лала Крамаренко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко - пируэт с согнутой ногой. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Пируэту присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя, и 0,60 - из положения на полу.

Крамаренко 16 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.

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