В ЦСКА заявили об отсутствии договоренностей со сборной Греции по поводу работы Итудиса

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Никаких договоренностей между московским ЦСКА и сборной Греции по баскетболу о работе главного тренера армейцев Димитриса Итудиса в национальной команде не существует. Об этом ТАСС рассказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Во вторник президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос на пресс-конференции объявил, что надеется договориться с ЦСКА по поводу работы Итудиса в сборной. Лиолиос выразил желание, чтобы специалист возглавил сборную Греции на Евробаскете 2022 года.

"К сожалению, не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ, - сказал Ватутин. - Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов "выбор тренера - соглашение с тренером - согласие ЦСКА на совмещение". На данный момент никаких договоренностей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует".

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Под его руководством московский клуб дважды выиграл Евролигу и шесть раз стал победителем Единой лиги ВТБ.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет с 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии.