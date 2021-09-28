Футболист ЦСКА Щенников восстановился от травмы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников восстановился от травмы икроножной мышцы. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Щенников восстановился от травмы. С этой недели он будет заниматься в общей группе. Если наберет форму, то может принять участие в матче против "Краснодара", но на замене будет точно", - сказал собеседник агентства.

Щенникову 30 лет, в текущем сезоне он провел за ЦСКА один матч, сыграв в пером туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" (1:0). Защитник выступает за армейский клуб с 2008 года.

ЦСКА с 16 очками после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейский клуб 2 октября примет "Краснодар".