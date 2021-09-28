В Крыму надеются, что Усик приедет осенью и пообщается с юными боксерами

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин надеется, что боксер посетит Крым этой осенью и встретится с воспитанниками спортшколы, чтобы вдохновить их на спортивные подвиги. Об этом тренер рассказал ТАСС.

Бой-реванш между Усиком и Джошуа может пройти в Киеве в феврале или марте

В ночь на воскресенье Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив британца Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик родом из Симферополя.

"Ожидаем, что он приедет. В течение трех недель, не раньше - и в зал придет, и в гости, надеюсь. У него здесь еще живут сестра и теща, есть к кому приехать", - рассказал Лапин.

Тренер работает в детско-юношеской спортивной школе, где занимаются около 160 юных боксеров. В учреждении оформили доску почета с информацией об Усике - "фотографии, путь становления, как маленький был - дети знают, все должны воспитываться на лучшем".

"Пока ребята в таком возрасте, что на пути становления, все впереди. Сейчас потихоньку идем, все впереди - несколько лет строились, наконец-то построились. Сейчас будем делать чемпионов. И Саша приедет, личным примером вдохновит ребят на подвиги", - добавил Лапин.

Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.