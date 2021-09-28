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Мировой хоккей

Подвергшийся расизму на Украине хоккеист отказался играть до дисквалификации обидчика

Американец Джален Смерек выразил протест после полученного оскорбления в матче чемпионата Украины

ТАСС, 28 сентября.  Американский защитник клуба Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" Джален Смерек отказался выходить на матчи чемпионата до дисквалификации игрока "Кременчуга" Андрея Денискина, оскорбившего Смерека на расовой почве. Об этом он написал в Instagram.

26 сентября в матче чемпионата Украины Денискин адресовал Смереку расистский жест, изобразив очистку банана.

"В первую очередь я хочу поблагодарить все хоккейное сообщество, моих друзей и родных, а также хоккейный клуб "Донбасс" и всех игроков, выразивших мне поддержку. Это действительно непростая ситуация, и я буду стоять до конца на том, что считаю правильным. Поэтому я принял решение отказаться играть за "Донбасс" в Украинской хоккейной лиге до тех пор, пока Андрей Денискин не будет дисквалифицирован", - написал Смерек.

Ранее Федерация хоккея Украины заявила, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом организации.

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