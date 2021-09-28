УЕФА и CONMEBOL договорились о проведении матча между победителями Евро и Кубка Америки

ТАСС, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) договорились о проведении матча между действующими победителями чемпионата Европы итальянцами и обладателями Кубка Америки аргентинцами в июне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Место встречи определится позднее. Сообщается, что организация игры является частью сотрудничества между УЕФА и CONMEBOL.

Соглашение, достигнутое двумя организациями, также предусматривает матчи между двумя следующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки и включает открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес.

В 2021 году сборная Италии стала чемпионом Европы, в финальном матче переиграв команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Сборная Аргентины в финале Кубка Америки со счетом 1:0 обыграла бразильцев.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Кубок Америки 2024 года состоится в июне-июле в Эквадоре.