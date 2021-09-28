ФНЛ выявила нарушения регламентных норм со стороны владимирского "Торпедо" и "Шинника"

ТАСС, 28 сентября. Футбольная национальная лига (ФНЛ) выявила нарушения регламентных норм со стороны сотрудников владимирского "Торпедо" и ярославского "Шинника" на матче 12-го тура первенства Олимп - ФНЛ-2, которые привели к массовым задержаниям болельщиков ярославской команды. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

26 сентября перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция. Матч завершился победой "Шинника" со счетом 2:0.

"На совещании были изучены официальные письма клубов и документация, связанная с подготовкой к проведению матча. В ходе этой проверки были выявлены нарушения регламентных норм со стороны обоих клубов, а также отсутствие должного взаимодействия между ними. В совокупности это привело к массовым задержаниям ярославских болельщиков, прибывших на матч во Владимир, сотрудниками полиции", - говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

Также отмечается, что ФНЛ приняла решение обратиться в Российский футбольный сояюз (РФС) с просьбой оценить действия профильных сотрудников клубов и их соответствие лицензионным требованиям. Лига продолжит служебное расследование инцидента, по его итогам соответствующие документы будут направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

"Шинник" лидирует в группе 2 (2) первенства ФНЛ-2 после 11 матчей, одержав 10 побед и потерпев одно поражение, в активе команды 30 очков. Владимирское "Торпедо" с 11 очками занимает восьмое место.