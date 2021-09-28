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Биатлон

Российская биатлонистка Сидорова ожидает получения украинского гражданства

Спортсменку не успеют заявить на международный сезон

ТАСС, 28 сентября. Российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины о получении гражданства страны. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью пресс-службе организации.

"На данный момент мы еще ждем указ президента по ее гражданству. Но планируем ее участие в Универсиаде, которая пройдет в декабре в Швейцарии. И в этом сезоне, пожалуй, все, потому что мы не успеваем ее заявить на сезон в IBU, поскольку пока нет паспорта. Но ничего страшного - пусть пока адаптируется. Сидорова - молодая спортсменка, и время у нее есть. В следующем сезоне вольется в команду, будем рассчитывать на нее в новом олимпийском цикле", - сказал Брынзак.

Сидоровой 22 года. В сезоне-2019/20 она выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте.

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