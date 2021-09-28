Главный тренер хоккейного "Спартака" Миронов оценил форму новичка команды Виртанена

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Хоккеист московского "Спартака" Джейкоб Виртанен постепенно прибавляет в игровом плане, но пока ему тяжело адаптироваться к новой лиге и новым партнерам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Во вторник "Спартак" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Виртанен провел свой второй матч в составе красно-белых и забросил первую шайбу, о заключении контракта с нападающим стало известно 7 сентября.

"Виртанен добавляет, но пока ему тяжело, так как дает о себе знать акклиматизация, новая лига, партнеры, система. Думаю, что он будет прибавлять от игры к игре. Надеемся, что он как можно быстрее наберет свою оптимальную форму", - сказал Миронов.

Канадец Виртанен был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

Матч пропустил защитник Якуб Ержабек. "Это регламент КХЛ, мы не можем поставить в состав всех легионеров. Стараемся где-то усилить линии: сегодня хотели усилить нападение, поэтому выставили [Эмиля] Петерссона и убрали Ержабека. На следующую игру также будем решать, где усилиться - в защите или нападении - это решение принимается за день до игры", - добавил специалист.

"Спартак" с 12 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче "Спартак" 1 октября примет "Нефтехимик".