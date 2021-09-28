"Шериф" победил "Реал" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Молдавский футбольный клуб "Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у "Реала" отличился Карим Бензема (65, с пенальти). На 72-й минуте главный арбитр встречи Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего "Шерифа" Бруно. В заявке мадридской команды из-за травм отсутствовали нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Даниэль Себальос, защитники Марсело, Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди. В составе "Шерифа" на поле не вышло ни одного молдавского футболиста, четыре представителя этой страны остались в запасе, автор победного гола Тилль в прошлом году провел семь матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Тамбов" и отметился одной голевой передачей.

Команды выступают в группе D вместе с итальянским "Интером" и украинским "Шахтером". В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл "Шахтер" со счетом 2:0, "Реал" на выезде победил "Интер" (1:0).