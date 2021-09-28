"Шериф" победил "Реал" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Молдавский футбольный клуб "Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у "Реала" отличился Карим Бензема (65, с пенальти). На 72-й минуте главный арбитр встречи Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего "Шерифа" Бруно. В заявке мадридской команды из-за травм отсутствовали нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Даниэль Себальос, защитники Марсело, Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди. В составе "Шерифа" на поле не вышло ни одного молдавского футболиста, четыре представителя этой страны остались в запасе, автор победного гола Тилль в прошлом году провел семь матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Тамбов" и отметился одной голевой передачей.
Команды выступают в группе D вместе с итальянским "Интером" и украинским "Шахтером". В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл "Шахтер" со счетом 2:0, "Реал" на выезде победил "Интер" (1:0).
Навес Криштиану, удар Яхшибоева – так забивает «Шериф» в Мадриде— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021
Дебютный гол узбекского футболиста в ЛЧ pic.twitter.com/fwNrIhshRe
"Шериф" является действующим чемпионом Молдавии, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.
БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал»— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021
В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО pic.twitter.com/TVfqldnjVK
"Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило команде выйти в основой раунд Лиги чемпионов. Испанская команда является рекордсменом по победам в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (13 титулов).
После двух матчей лидером квартета D является "Шериф" (6 очков), вторым идет "Реал" (3), третьим - "Интер" (1), четвертым - "Шахтер" (1). В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября, "Реал" в этот же день в гостях сыграет с "Шахтером".