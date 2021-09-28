Гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Лионель Месси (74), впервые отличившийся в составе французского клуба.

В другом матче группы А бельгийский "Брюгге" в гостях обыграл германский "Лейпциг" (2:1). В таблице лидирует ПСЖ (4 очка), далее идут "Брюгге" (4), "Манчестер Сити" (3) и "Лейпциг" (0).

"Манчестер Сити" - финалист предыдущего розыгрыша турнира. В решающем матче клуб из Манчестера проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:1. ПСЖ играл в финале в сезоне-2019/20 и уступил германской "Баварии" (0:1).

В следующем туре ПСЖ примет "Лейпциг" 19 октября, "Манчестер Сити" в этот же день на выезде сыграет с "Брюгге".

В группе B итальянский "Милан" дома проиграл испанскому "Атлетико" (1:2), победный мяч был забит с пенальти на седьмой компенсированной минуте, хозяева с 29-й минуты играли в меньшинстве. Английский "Ливерпуль" на выезде разгромил португальский "Порту" (5:1). В группе С германская "Боруссия" из Дортмунда дома обыграла португальский "Спортинг" (1:0).