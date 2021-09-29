СП оценила эффективность госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" как низкую

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Степень эффективности госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" оценивается Счетной палатой как низкая. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

По оценке Счетной палаты, программа "Развитие физкультуры и спорта" за 2020 год, как и в 2019-м, показала низкий уровень эффективности. При этом Минэкономразвития оценил степень эффективности реализации госпрограммы как высокую (94,7%).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год по федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта" составило 67,227 млрд рублей, что составило 91,8% от запланированного объема. Объем неисполненных бюджетных назначений по программе "Развитие физкультуры и спорта" составил 5,978 млрд. Низкое кассовое исполнение обусловлено, в частности, карантинными мерами и ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

Анализ Счетной палатой основных результатов программы "Развитие физкультуры и спорта", достигнутых в 2020 году, показал, что они, в основном, обеспечивают решение поставленных задач и достижение установленных целей. Исполнение целевых показателей по госпрограмме составило 73,3% при увеличении бюджетных ассигнований на 22,2%.