Анчелотти: "Реал" проиграл "Шерифу" в Лиге чемпионов из-за мелких деталей

ТАСС, 29 сентября. Испанский футбольный клуб "Реал" уступил молдавскому "Шерифу" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов из-за мелких деталей. Об этом заявил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между "Реалом" и "Шерифом" прошла во вторник в Мадриде и завершилась победой молдавской команды со счетом 2:1.

"Мы не просто обеспокоены, а раздражены. Мы играли интенсивно и выглядели хорошо, но проиграли из-за мелких деталей. Они стоили нам этой игры. Это урок для нас на будущее, так как мы не заслуживали поражения".

После двух матчей "Шериф" является лидером квартета D (6 очков), вторым идет "Реал" (3), третьим - итальянский "Интер" (1), четвертым - украинский "Шахтер" (1). В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября, "Реал" в этот же день в гостях сыграет с "Шахтером".