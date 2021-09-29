Тренер "Шерифа" Вернидуб заявил, что команда еще не сделала ничего экстраординарного в ЛЧ

ТАСС, 29 сентября. Молдавский футбольный клуб "Шериф" еще не сделал ничего экстраординарного в групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер команды Юрий Вернидуб, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Шериф" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре клуб из Тирасполя дома победил украинский "Шахтер" со счетом 2:0. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов.

"Я счастлив сыграть такой матч против "Реала", - сказал Вернидуб. - Я полон эмоций и благодарен своим парням за то, что они сделали. Мы заслужили победу".

"Не думаем о выходе в плей-офф. Пока мы не сделали ничего экстраординарного, просто идем шаг за шагом. У нас впереди еще четыре важные игры. Поговорим о выходе в плей-офф перед заключительным матчем группового этапа", - добавил главный тренер "Шерифа".

После двух матчей "Шериф" является лидером квартета D (6 очков), вторым идет "Реал" (3), третьим - итальянский "Интер" (1), четвертым - "Шахтер" (1). В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября, "Реал" в этот же день в гостях встретится с "Шахтером".