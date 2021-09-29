"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес

ТАСС, 29 сентября. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" на выезде сыграл вничью с "Атлетико Минейро" со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира. Встреча прошла в бразильском городе Белу-Оризонти.

Первая встреча, прошедшая 22 сентября в Сан-Паулу, завершилась со счетом 0:0. "Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес за счет гола, забитого в гостях. Команда сыграет в решающем матче турнира во второй раз подряд. "Палмейрас" является действующим победителем Кубка Либертадорес, в финале прошедшего розыгрыша турнира, который состоялся 31 января, клуб из Сан-Паулу со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос".

"Палмейрас" вышел в финал турнира в шестой раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021, 2021), клуб также является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года. Соперник "Палмейраса" определится 30 сентября в матче между бразильским "Фламенго" и эквадорской "Барселоной Гуаякиль". Первая встреча завершилась победой "Фламенго" со счетом 2:0.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Лидером по количеству побед является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.