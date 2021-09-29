Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

ТАСС, 29 сентября. Бразильский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо поставил себе цель выиграть Лигу чемпионов в составе петербургской команды, а также квалифицироваться со сборной Бразилии на чемпионат мира. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Все, что я проживаю сейчас, - это исполнение моей мечты, - сказал футболист. - Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом - исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов - исполняю это прямо сейчас. Даст бог, выиграю Лигу чемпионов с "Зенитом" и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира".

Клаудиньо 24 года, он выступает за "Зенит" с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

В среду "Зенит" проведет домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё", начало встречи - в 19:45 мск. В первом туре "Зенит" на выезде проиграл английскому "Челси" (0:1).