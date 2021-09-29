{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Зенита" Клаудиньо рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

Бразилец отметил, что российский нападающий выучил несколько португальских слов

ТАСС, 29 сентября. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо считает своего партнера по команде россиянина Артема Дзюбу отличным парнем. Комментарий бразильца приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Футболист "Зенита" Клаудиньо рассказал, что намерен изучать русский язык
Футболист "Зенита" Клаудиньо рассказал, что намерен изучать русский язык

"Дзюба - отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках и, надеюсь, продолжим в матчах", - сказал Клаудиньо.

Также форвард рассказал о тренировках с Дзюбой. "Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов - например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это. В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга", - отметил бразилец.

Клаудиньо 24 года, он выступает за "Зенит" с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. Минувшим летом в составе сборной Бразилии полузащитник стал олимпийским чемпионом.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
Лига чемпионов
Бывший спортдиректор "Тамбова" прокомментировал гол экс-игрока клуба в ворота "Реала"
Себастьен Тилль во вторник забил победный мяч в гостевом матче Лиги чемпионов
Читать полностью