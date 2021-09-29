Футболист "Зенита" Клаудиньо рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

"Дзюба - отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках и, надеюсь, продолжим в матчах", - сказал Клаудиньо.

Также форвард рассказал о тренировках с Дзюбой. "Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов - например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это. В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга", - отметил бразилец.

Клаудиньо 24 года, он выступает за "Зенит" с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. Минувшим летом в составе сборной Бразилии полузащитник стал олимпийским чемпионом.