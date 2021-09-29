Бобслеисты и скелетонисты выступят на тестовых стартах в Китае без карантина в отеле

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Всем бобслеистам и скелетонистам, которые будут принимать участие в октябрьских предолимпийских тестовых стартах, после прибытия в Китай не нужно перед выходом на трассу несколько дней отбывать карантин в своих гостиничных номерах. Как рассказал ТАСС исполнительный директор Федерации бобслея России Максим Тестов, на следующий день после прилета в Пекин у спортсменов запланированы первые тренировки.

В связи с пандемией коронавируса и жесткими ограничениями со стороны китайских властей подавляющее большинство иностранных спортсменов к настоящему времени не имеют на своем счету ни одного спуска на пекинской трассе. Поэтому все потенциальные участники Олимпиады до 24 октября получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков, а с 25 по 26 октября - принять участие в первых официальных соревнованиях на новой трассе.

"Наши бобслеисты и скелетонисты полетят до Франкфурта-на-Майне регулярным рейсом из Москвы, а из Германии в Пекин - организованным международной федерацией специальным чартером вместе со всеми иностранными спортсменами", - заметил Тестов.

"Исходя из расписания международной тренировочной недели, составленного международной федерацией, спортсменам не нужно будет сидеть какое-то количество дней в карантине. Пятого октября они прилетят в Китай, а шестого уже должны начаться первые заезды. Но это вполне объяснимо, так как все прибудут одним чартером, потом заселятся в одну гостиницу и постоянно будут находиться в так называемом пузыре. Они и так уже изолированы от внешнего мира, поэтому нет необходимости сидеть еще какое-то время по отдельности в номерах", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Тестова, для въезда в Китай российским спортсменам и тренерам нужно сдать два ПЦР-теста. Первое тестирование было сделано 28 сентября, второе предстоит пройти 2 октября во время пребывания на базе в Новогорске, куда команда заедет 30 сентября. "Таковы требования китайской стороны для вакцинированных. Наши тренеры и спортсмены все привиты "Спутником", поэтому какие требования Китай предъявляет к не вакцинированным людям, я не в курсе. Все тесты должны быть исследованы в определенной заранее Китаем российской лаборатории", - продолжил собеседник ТАСС.

"Также нужно будет сдать ПЦР-тесты для ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС) сразу после заселения на базу, и заодно всех протестируют и на антитела", - заключил собеседник ТАСС.