{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдет с 24 по 26 декабря в Санкт-Петербурге

Действующим обладателем трофея является московское "Динамо"
Ярослав Подлесных Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ярослав Подлесных
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерации волейбола (ВФВ) приняла решение провести финал Кубка России среди мужских команд в Санкт-Петербурге в период с 24 по 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы
Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

Помимо Санкт-Петербурга, на право проведения турнира претендовал Новосибирск. Матчи второго этапа Кубка России пройдут в Москве, Новосибирске и Казани с 25 по 28 ноября.

Матчи группы А с участием московского "Динамо", екатеринбургского "Урала", нижневартовской "Югры-Самотлор" и нижегородского АСК пройдут в Москве. Новосибирск примет игры квартета Б (новосибирский "Локомотив", новоуренгойский "Факел", красноярский "Енисей", белгородское "Белогорье"). В Казани состоятся встречи группы В с участием кемеровского "Кузбасса", казанского "Зенита", "Динамо" из Ленинградской области и оренбургского "Нефтяника".

Кубок России проводится с 1993 года, в нынешнем сезоне турнир проходит в три этапа. Действующим обладателем трофея является московское "Динамо".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Лига чемпионов
Бывший спортдиректор "Тамбова" прокомментировал гол экс-игрока клуба в ворота "Реала"
Себастьен Тилль во вторник забил победный мяч в гостевом матче Лиги чемпионов
Читать полностью