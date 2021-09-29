Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдет с 24 по 26 декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерации волейбола (ВФВ) приняла решение провести финал Кубка России среди мужских команд в Санкт-Петербурге в период с 24 по 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

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Помимо Санкт-Петербурга, на право проведения турнира претендовал Новосибирск. Матчи второго этапа Кубка России пройдут в Москве, Новосибирске и Казани с 25 по 28 ноября.

Матчи группы А с участием московского "Динамо", екатеринбургского "Урала", нижневартовской "Югры-Самотлор" и нижегородского АСК пройдут в Москве. Новосибирск примет игры квартета Б (новосибирский "Локомотив", новоуренгойский "Факел", красноярский "Енисей", белгородское "Белогорье"). В Казани состоятся встречи группы В с участием кемеровского "Кузбасса", казанского "Зенита", "Динамо" из Ленинградской области и оренбургского "Нефтяника".

Кубок России проводится с 1993 года, в нынешнем сезоне турнир проходит в три этапа. Действующим обладателем трофея является московское "Динамо".