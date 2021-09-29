Борзаковский покинет пост главного тренера сборной и станет спортивным директором ВФЛА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Юрий Борзаковский с 1 октября перестанет являться главным тренером сборной России по легкой атлетике, он перейдет на работу во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), где займет пост спортивного директора. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

"30 сентября у главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода", - заметила Привалова.

Борзаковскому 40 лет, сборную России он возглавлял с 2015 года. Под его руководством российские легкоатлеты завоевали две золотые медали на чемпионате мира 2015 года, на чемпионате мира 2017 года - одну золотую, на чемпионате мира 2019 года - две золотые медали. На Олимпийских играх в Токио российские легкоатлеты завоевали две награды. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золотую медаль, Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, - серебряную. На юниорском чемпионате мира в Кении россияне выиграли две золотые и одну серебряную награду, на первенстве Европы среди юниоров (до 20 лет) в Таллине - шесть медалей (2-2-2).

Во время своей спортивной карьеры Борзаковский стал победителем Олимпийских игр в 2004 году в беге на 800 м, в его активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы, победа на чемпионате мира в помещении. С 2016 года Борзаковский входит в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, с 2016 по 2019 год являлся вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Борзаковский является заслуженным мастером спорта России, он награжден орденом Дружбы.