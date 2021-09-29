Абдрахманов: Ян будет считаться полноценным чемпионом UFC, если завоюет временный титул

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян будет полноправным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), если завоюет временный титул. Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

Ранее стало известно, что Ян проведет бой против американца Кори Сэндхагена 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267. Изначально соперником россиянина должен был стать Алджамейн Стерлинг, который снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Стерлинг является обладателем полноценного титула чемпиона UFC.

"У временного титула все те же функции, что и у основного. Учитывая то, что Стерлинга и так никто не считает чемпионом, слово "временный" здесь, я думаю, абсолютно условное", - сказал Абдрахманов.