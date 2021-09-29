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ММА

Абдрахманов: Ян будет считаться полноценным чемпионом UFC, если завоюет временный титул

Россиянин проведет бой против американца Кори Сэндхагена 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян будет полноправным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), если завоюет временный титул. Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

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Ранее стало известно, что Ян проведет бой против американца Кори Сэндхагена 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267. Изначально соперником россиянина должен был стать Алджамейн Стерлинг, который снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Стерлинг является обладателем полноценного титула чемпиона UFC.

"У временного титула все те же функции, что и у основного. Учитывая то, что Стерлинга и так никто не считает чемпионом, слово "временный" здесь, я думаю, абсолютно условное", - сказал Абдрахманов.

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