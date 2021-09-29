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ЧМ-2022 по футболу

Более 500 российских болельщиков смогут попасть на гостевой сектор на матч со словенцами

Встреча отборочного турнира чемпионата мира по футболу пройдет в Мариборе 11 октября
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские болельщики в количестве 540 человек смогут присутствовать на гостевом секторе стадиона в Мариборе на матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Матч между командами России и Словении пройдет в Мариборе 11 октября. Начало игры - в 21:45 мск.

"По правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) для гостевых болельщиков выделяется 5 процентов [мест] от разрешенной вместимости стадиона. Таким образом, на гостевой сектор в Мариборе смогут попасть 540 российских болельщиков", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). 8 октября россияне проведут домашний матч против команды Словакии, встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 21:45 мск.

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