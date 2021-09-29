Стали известны сроки дисквалификации российских гандболистов за договорные игры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил сроки дисквалификации участников организации договорных матчей в составе молодежной сборной России на чемпионате Европы. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Ранее ФГР временно отстранила восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"Найдунов, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы сроком на 5 лет. К Гоголеву, Ермолину - два года. Начало срока дисквалификации 21 сентября 2021 года. Кондыбину и Фролову - дисквалификацию до 30 июня 2022 года", - сказал Воронин.

"На протяжении чемпионата Европы ко мне лично поступил сигнал, что была договорная игра. На основании этого я связался с главным тренером сборной, где попытался выяснить причины", - добавил он.