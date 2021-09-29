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Шишкарев предложил РФС и ФХР подписать хартию о противодействии договорным матчам

Ранее Федерация гандбола России дисквалифицировала восьмерых спортсменов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Вадим Скрябин/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев предложил Российскому футбольному союзу (РФС), Федерации хоккея России (ФХР), а также другим российским спортивным организациям подписать хартию о противодействии договорным матчам. Об этом Шишкарев заявил журналистам.

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Ранее ФГР дисквалифицировала восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат. Шишкарев также заявил, что ФГР попросит возбудить уголовное дело по данному факту.

"Я предложил восемь пунктов мер [по противодействию договорным матчам], - сказал Шишкарев. - В первую очередь - мониторинг. Предложил подписать хартию, обратился в РФС, ФХР. Получил поддержку Минспорта, администрации президента, правоохранительных органов".

"Мы планируем создать постоянно действующую комиссию в нашей федерации по мониторингу, предложим подобные меры на конгрессах Международной и Европейской федераций гандбола. По моей просьбе проинформирован о ситуации Международный олимпийский комитет, нам пообещали помощь Интерпола", - добавил глава ФГР.

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