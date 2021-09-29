Чернышенко провел встречу с президентом Международной федерации волейбола

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел в правительстве встречу с президентом Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Грасой. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

На встрече также присутствовали министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генеральный директор оргкомитета по подготовке мужского чемпионата мира 2022 года Роман Станиславов. Жеребьевка турнира пройдет 30 сентября в Москве. В рамках рабочей встречи ее участники обсудили важность наследия чемпионата мира, возможность наилучшего использования успехов национальной сборной в волейболе и опыт проведения международных спортивных мероприятий для популяризации этого вида спорта в России, уделили внимание вопросу того, как турнир может стать катализатором значительного развития волейбола в стране.

"Для меня было честью и удовольствием встретиться с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко и министром спорта Олегом Матыциным. Мы смогли внимательно изучить фундаментальные принципы, лежащие в основе дальнейшего развития волейбола в России, чтобы использовать наследие и побудить еще больше людей заниматься этим видом спорта, - сказал Граса. - Мы также изучили способы, с помощью которых можно использовать энергию и импульс от проведения волейбольных турниров мирового уровня для значительного повышения показателей участия в этом виде спорта на всех уровнях".

"Волейбол - второй вид спорта в стране по количеству занимающихся. Наши клубы показывают достойные результаты - финал Кубка CEV (Европейской конфедерации волейбола) был российским, а обладателем кубка стало московское "Динамо". Вместе с президентом FIVB мы смогли по-настоящему оценить потенциал российского волейбола и то, как его можно вывести на уровень выше, от массового до профессионального. В следующем году чемпионат мира примут 10 российских городов. Этот турнир создаст новое поколение поклонников волейбола в России, одновременно развивая спорт, который имеет прочную основу в стране", - отметил Чернышенко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.