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Допинг в спорте
Обновлено 

Чемпионка мира по тяжелой атлетике Костова дисквалифицирована до 2029 года

Штангистка во второй раз наказана за использование запрещенных веществ
Боянка Костова EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Боянка Костова
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 29 сентября. Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) до 2029 года из-за допинга. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Тяжелоатлетка дисквалифицирована за нарушение п. 2.1 антидопинговых правил IWF ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Ранее сообщалось, что допинг-проба Костовой дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 10 мая 2021 года.

Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг. Россиянка Ольга Тё заняла второе место, третьей стала француженка Дора Чакунте, четвертой - россиянка Александра Козлова. В соответствии со статьей 9 антидопинговых правил IWF, дисквалификация Костовой может привести к тому, что Тё станет чемпионкой Европы, а Козлова - бронзовым призером. В этом случае сборная России по тяжелой атлетике переместится с восьмой на третью строчку в неофициальном медальном зачете.

Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016, 2021). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован. Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг.

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