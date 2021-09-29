Семшов: командные действия футболистов могут помочь "Зениту" выиграть у "Мальмё"

"Как мы любим говорить, до игры шансы команд равны, но уверенность в победе "Зенита" есть, если брать последние матчи, - сказал Семшов. - Первую игру с "Челси" (0:1), где "Зенит" хорошо действовал, проиграли, но это одна из немногих игр в Лиге чемпионов, где "Зенит" смотрелся очень солидно. Команда знала, что делать, как действовать, показала собранную игру, были моменты, чтобы спасти матч. Последние игры в чемпионате "Зенит" также хорошо провел, как я понимаю, команде сейчас сподручнее схема с тремя защитниками, поэтому, думаю, что также будут действовать".

"Что может помочь "Зениту"? Я думаю, что это прежде всего командные действия, ведь иногда даже лидеры в разных командах без помощи партнеров пропадают из виду, во главе угла нужно ставить лидерские качества тех футболистов, которые могут повести за собой. В обороне - это [Вильмар] Барриос и [Ярослав] Ракицкий, если будут играть в три защитника, в полузащите - бразильцы, в нападении - Артем Дзюба, все в этой совокупности может дать победу, другого результата не может быть, потому что будет тяжело бороться, если "Зенит" не победит", - добавил собеседник агентства.

Семшов уверен, что состояние "Зенита" позволяет команде играть только на победу. "Сейчас в неплохой форме Артем Дзюба, что немало важно, и бразильцы, которые действуют слаженно и на благо команды, когда нужно, обороняются, когда нужно, быстро убегают с мячом, - отметил Семшов. - "Зенит" понимает, что игра с "Мальмё" является ключевой, так как проходит дома, где нужно набирать очки, чтобы продолжать бороться за плей-офф Лиги чемпионов".

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле уступил "Ювентусу" (0:3).