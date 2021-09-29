Несколько игроков "Ак Барса" не допустили на матч КХЛ с "Йокеритом"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финские власти не допустили часть игроков "Ак Барса" до матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

"Часть игроков "Ак Барса" не допущены до матча с "Йокеритом", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом сезоне "Йокериту" было засчитано техническое поражение за отказ приехать в Минск на первый матч чемпионата с "Динамо". В начале того сезона из-за вспышки коронавируса в финском клубе КХЛ перенесла шесть матчей команды. В начале декабря 2020 года не допустили до игры против "Йокерита" шестерых игроков "Салавата Юлаева" из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В том матче "Йокерит" победил со счетом 3:1.

Матч "Йокерит" - "Ак Барс" пройдет 29 сентября в Хельсинки, начало - 18:30 мск.