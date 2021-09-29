"Спартак-2" обыграл "Томь" в матче 14-го тура ФНЛ

ТАСС, 29 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак-2" дома обыграл томскую "Томь" в матче 14-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Матч закончился со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Артем Воропаев (73-я минута) и Владислав Шитов (85).

Ранее в среду домашние победы одержали "СКА-Хабаровск" и "Олимп-Долгопрудный", обыгравшие астраханский "Волгарь" и липецкий "Металлург" соответственно. Обе встречи закончились со счетом 1:0.

"Спартак-2" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице, команда набрала 25 очков. В активе "Томи" 17 очков, команда занимает 13-ю строчку. В следующем туре "Спартак-2" в гостях встретится с "Оренбургом" 3 октября. "Томь" в этот же день на своем поле сыграет с владикавказской "Аланией".