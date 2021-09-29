"Сочи-Автодром" в будущем может принять этап чемпионата мира по гонкам на выносливость

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает возможность проведения на "Сочи-Автодроме" этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом рассказал генеральный секретарь FIA Питер Байер, комментарий которого приводит пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).

С 2014 года на "Сочи-Автодроме" проходит ВТБ Гран-при России "Формулы-1". С 2023 года этап переедет на трассу "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Мы считаем необходимым задействовать лучшие российские автодромы, подобные сочинскому, ведь здесь вся инфраструктура идеально подходит для проведения гонок, - отметил Байер. - Безусловно, "Формула-1" переедет в Санкт-Петербург, но мы сейчас находимся в процессе обсуждения с "Сочи-Автодромом" проведения некоторых других совместных соревнований, в том числе этапа WEC и чемпионатов Европы и мира по картингу, ведь международные соревнования по картингу на таком уровне еще ни разу не проводились в России. Кроме того, не нужно забывать о Кубке мира по кузовным гонкам (WTCR) и других подобных соревнованиях".

"Так что перед нами открывается достаточно возможностей, которые можно реализовать, если работать вместе с местными организаторами и РАФ. Все эти наши планы пока находятся в процессе обсуждения. Но вполне возможно, что совсем скоро вы услышите интересные новости", - добавил Байер.

С 26 по 28 ноября на "Сочи-Автодроме" пройдет финальный этап сезона WTCR.