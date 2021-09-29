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КХЛ

Один из хоккеистов "Ак Барса" заразился коронавирусом перед матчем КХЛ в Финляндии

По этой причине несколько игроков казанской команды не допустили до матча против "Йокерита"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Один из хоккеистов казанского "Ак Барса" заразился коронавирусом перед гостевым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"По прибытии в Хельсинки 28 сентября вся делегация хоккейного клуба "Ак Барс" в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тесты на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат, по этой причине решением главного санитарного врача города Хельсинки до матча допущены только вакцинированные игроки казанского клуба, либо имеющие устойчивый иммунитет. Лига на связи с клубами для решения всех вопросов по матчу", - говорится в заявлении пресс-службы.

Матч "Йокерит" - "Ак Барс" должен пройти 29 сентября в Хельсинки, начало - 18:30 мск.

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