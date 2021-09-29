Закрытие сезона российского триатлона пройдет в Сочи в октябре

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Закрытие сезона российского триатлона пройдет в Сочи 8-10 октября. В рамках фестиваля IRONSTAR SOCHI 2021 состоится чемпионат России по триатлону на длинной дистанции, а также финал Кубка России на средней дистанции, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Во вторые выходные октября в Сочи состоится целый каскад спортивных соревнований, в которых примут участие сильнейшие профессиональные триатлеты и спортсмены-любители. 9 октября в рамках большого фестиваля IRONSTAR SOCHI 2021 пройдет чемпионат России по триатлону на длинной дистанции, а также финал Кубка России по триатлону на средней дистанции, в котором определится победитель в общем зачете. В соревнованиях примут участие профессиональные триатлеты", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что соревнования закроют сезон российского триатлона. Для любителей будут доступны четыре дистанции: олимпийская, спринт, железная, полужелезная. Они включают в себя различные дистанции плавания, велогонки и бега.

"Плавательный этап проходит в бухте Имеретинского порта, надежно защищенной от волн и течений двумя молами. Маршрут велогонки проходит по федеральной трассе Адлер - Красная Поляна, которую в день соревнований целиком перекрывают для триатлетов. Беговой этап проходит по набережной Черного моря и молу, откуда открывается потрясающий вид на побережье", - добавили в пресс-службе.

Помимо триатлонных гонок в программу соревнований включена серия заплывов на открытой воде на дистанциях 1 морская миля и двойная миля, а также женский и детский забеги. Они пройдут 8 октября.

Отмечается, что к соревнованиям допустят только тех участников, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса либо справка о перенесенном заболевании.