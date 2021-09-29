Чернышенко раскрыл суть законопроекта о переходе молодых спортсменов в иностранные клубы

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Законопроект о компенсациях при переходе молодых российских спортсменов в иностранные клубы призван защитить интересы отечественных спортивных школ и отметить вклад тренеров в подготовку профессионалов. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 29 сентября. Речь идет о спортсменах не старше 23 лет. В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве в отдельных видах спорта, например в хоккее, иностранные спортивные клубы зачастую получают молодых российских спортсменов, не осуществляя трансферных выплат, такой переход позиционируется как приглашение для участия в зарубежных спортивных соревнованиях.

"Мы должны четко понимать, что это не просто вопрос денег и прагматизма. Представленный правительством законопроект направлен на защиту интересов всего российского спорта, - сказал Чернышенко. - В нашей стране по поручению президента Владимира Путина активно развивается инфраструктура спортивных объектов, в том числе для спорта высоких достижений. Правительство России создает условия для работы тренеров, ежегодно увеличивает финансирование всей отрасли, и будет, на мой взгляд, справедливо возместить вложенные в тебя силы и средства".

"Отмечу, что здесь затронуты не только важные финансовые вопросы, но и моральный аспект: тренеры вкладываются в подготовку молодых спортсменов, используя свой опыт и ценные наработки отечественной спортивной школы. Они становятся для ребят наставниками в мире профессионального спорта. И спортивная школа - эта важнейшая ступень, фундамент больших достижений, которые славят страну", - добавил он.

Востребованность российских спортсменов во всем мире оправдана, высокий уровень профессиональной подготовки ценится в международном спортивном сообществе, подчеркнул Чернышенко. "Данный законопроект использует общепринятый в мире механизм, который работает в целях защиты интересов всех, кто уезжает играть в другие страны, и тех, кто остается", - отметил вице-премьер.

Для отдельных видов спорта предлагается установить: если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации. Перечень видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорт с учетом мнения общероссийских спортивных организаций. Предусматриваются исключения, при которых спортсмен будет освобожден от уплаты компенсации. Речь идет о случаях, когда спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов.