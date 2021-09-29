Главный тренер "Спартака" назвал преимущества команды перед матчем с "Наполи"

ТАСС, 29 сентября. Характер и мотивация футболистов являются преимуществами московского "Спартака" перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Витория: победа над "Уфой" может придать сил "Спартаку" в матче против "Наполи"

Матч пройдет 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

"Для начала мы должны понять и признать, что нам предстоит матч с очень сложным соперником, - сказал Витория. - Очень хорошая команда с прекрасным результатом, это первый шаг. Дальше многие думают, что "Наполи" будет проще, чем нам. Нам нужно сохранить концентрацию, играть в свой футбол, не изменять себе".

"У нас есть игроки с хорошим характером, это хороший вызов для нас. Мы противостоим сильной команде, мы хотим выглядеть достойно. Наши преимущества? Характер, команда, наша мотивация, победа для нас важна", - добавил наставник "Спартака".

"Спартак" и "Наполи" выступают в группе C вместе с польской "Легией" и английским "Лестером". В матчах первого тура "Спартак" на своем поле проиграл "Легии" со счетом 0:1, "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Лестером" (2:2).