Николич считает, что "Локомотив" хорошо подготовился к матчу Лиги Европы против "Лацио"

ТАСС, 29 сентября. Главный тренер "Локомотива" Марко Николич считает, что матч Лиги Европы против итальянского "Лацио" должен получиться качественным, а его команда имеет шанс на победу. Такое мнение специалист высказал журналистам.

Матч второго тура группового этапа между "Локомотивом" и "Лацио" пройдет 30 сентября в Риме, начало - 22:00 мск.

"Как я говорил раньше, по ощущениям, у нас группа уровня Лиги чемпионов, так как собрались команды, которые в последние годы играли именно на уровне этого турнира, это факт. Надо сказать, что это сложная группа. После жеребьевки я сказал, что счастлив, что у нас такая группа, потому что надо показывать себя на таком уровне, проявлять свои лучшие качества, я всегда верю в свою команду", - сказал Николич.

"Ребята готовы биться в каждом матче, это правильный подход к любому сопернику. Только нужно добавить тактической дисциплины, уверенности и качества в атаке. Чувствую, что будет хороший матч, мне кажется, что шанс у нас есть. Мне кажется, мы хорошо подготовились, у нас всегда есть уверенность, что мы покажем качественную игру", - отметил специалист.

Команды выступают в группе Е с французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". После первого тура "Локомотив" идет на третьем месте с одним очком, первую строчку занимает "Галатасарай" (3), вторую - "Марсель" (1), на последней, четвертой идет "Лацио" (0).